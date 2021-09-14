Депай и Люк Де Йонг сыграют в атаке Барселоны в матче против Баварии

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

Бавария сойдется в выездном противостоянии с Барселоной в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Рональд Куман доверил место в стартовом составе нидерландской связке в атаке — Депаю и Люку Де Йонгу.

Барселона: Тер-Штеген — Роберто, Араухо, Гарсия, Пике, Альба — Педри, Бускетс, Ф. Де Йонг — Л. Де Йонг, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Пуч, Демир, Коутиньо, Лангле, Мингеса, Умтити, Гави, Гонсалес, Бальде

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис — Киммих, Горецка — Мусиала, Мюллер, Сане — Левандовски

Запасные: Станишич, Куасси, Рока, Эрнандес, Сарр, Забитцер, Кюизанс, Чупо-Мотинг, Коман, Гнабри, Ричардс, Ульрайх

Напомним, что матч Барселона — Бавария состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.