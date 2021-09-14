Ибрагимович пропустит матч против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Шведский форвард усугубил старую травму.

Милан начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Ливерпуля.

Как сообщает Sky Sport Italia, матч первого тура Лиги чемпионов будет вынужден пропустить форвард миланцев Златан Ибрагимович.

По данным источника, шведский бомбардир не сыграет на Энфилде из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Стоит отметить, что футболист пропускал старт сезона из-за травмы, но в матче с Лацио вышел на замену и сумел поразить ворота соперников.

Напомним, матч Ливерпуль — Милан состоится в среду, 15 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00.