Аспиликуэта — о матче с Зенитом: Это будет сложная игра

Капитан "синих" Сесар Аспиликуэта высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов.

Лондонский Челси стартует в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против Зенита из

Санкт-Петербурга.

Капитан "синих" Сесар Аспиликуэта высказался о предстоящем матче, заявив, что лондонцы оставили победу в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов в истории.

"Мы начинаем с нуля, как и все европейские команды, поэтому мы знаем, что нам нужно упорно бороться, чтобы достичь того, чего мы хотим, и это начнется с завтрашнего дня. Это будет сложная игра. Мы знаем, что здесь не так много места для ошибок, поэтому с завтрашнего дня мы должны быть сосредоточены.

То, что мы делали в прошлом, было особенным, но это не даст нам никакого преимущества в этом сезоне. У нас есть опыт, у нас есть желание, мы жаждем идти дальше, и мы должны показать это завтра", — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт Челси

Напомним, матч Челси — Зенит состоится во вторник, 14 сентября. Страт встречи в Лондоне запланирован на 22:00.