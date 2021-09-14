Канте и Пулишич не сыграют против Зенита в Лиге чемпионов

Полузащитники "синих" пропустят первый матч клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

Лондонский Челси стартует в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем против Зенита из

Санкт-Петербурга.

Наставник "синих" Томас Тухель заявил, что предстоящий матч пропустят несколько футболистов лондонского клуба — полузащитники Нголо Канте и Кристиан Пулишич.

"Нголо провел две тренировки вчера и тренировался снова сегодня, но играть в Лиге чемпионов для него ещё слишком рано. Мы не будем рисковать им в этот момент сезона. Мы решили дать ему ещё одну нагрузку завтра, затем у него будет выходной с остальной группой, а затем он будет тренироваться со всеми нами в пятницу, чтобы быть полностью готовым к матчу с Тоттенхэмом в воскресень", — приводит слова Тухеля официальный сайт Челси

Напомним, матч Челси — Зенит состоится во вторник, 14 сентября. Страт встречи в Лондоне запланирован на 22:00.