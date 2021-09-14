Тухель: Самое главное — не оглядываться назад, а сохранять голод до побед

Главный тренер "пенсионеров" дал комментарий перед игрой с Зенитом.

Главный тренер Челси Томас Тухель рассказал о цене победе в Лиге чемпионов перед матчем первого тура группового этапа против Зенита.

"Ничто не сравнится с победой. Я дошел до финала с ПСЖ в позапрошлом сезоне, и у меня было ощущение, что это стало большим достижением. Но не сделать последний шаг – это огромная разница, поскольку ты понимаешь, что это значит, когда делаешь его.

Речь идет о радости и опыте, об уверенности, которую получает ваша команда, одерживая победу. Я впервые испытал это, когда мы выиграли чемпионат Германии U-19 с молодежкой Майнца, и я был главным тренером команды. У нас было ощущение, что выход в полуфинал и финал был большим достижением, но когда ты делаешь последний шаг, это действительно все меняет.

Самое главное – не оглядываться назад, а сохранять голод до побед, потому что это чувство порождает еще больший голод. Это вызывает привыкание. Смысл игры в том, чтобы побеждать, потому что победа меняет твои ощущения, меняет рабочую атмосферу в команде и придает естественную уверенность.

В то же время, необходимо полностью забыть об этом и начать с нуля, чтобы снова продемонстрировать этот менталитет. Это то, что я требую от себя и от всех вокруг – наша целеустремленность не должна уменьшаться. У нас навсегда останется этот совместный опыт, и мы сможем создать связь благодаря ему, но речь идет о том, что в спорте нужно смотреть вперед и принимать будущие вызовы. Следующий вызов – завтра", -- приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

Матч между Челси и Зенитом состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.