Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете Н.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н состоятся два поединка.

Челси — Зенит

Вторник, 14 сентября, 22:00. Стэмфорд Бридж (Лондон). Главный арбитр матча — Бартош Франковски.

Лондонский Челси — фаворит свой группы в Лиге чемпионов. Главный тренер клуба Томас Тухель уже имеет за плечами победу в Лиге чемпионов, и поэтому сделает ставку на титул английской Премьер-лиги, который вполне реально может ему покориться в текущем сезоне. Но это не означает, что на Лигу чемпионов он будет закрывать глаза. Челси фаворит не только группы, а и всего турнира, смотря на их состав.

Соперник лондонцев в прошлом году выиграл свой чемпионат. В этом, пожалуй, никто особо не сомневался. Но вот в Лиге чемпионов они преимущественно выступают безуспешно. Не думаем, что текущий сезон сможет что-то поменять. В игре против Челси команда — аутсайдер.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Сауль, Ковачич, Зиеш, Жоржиньо — Хаверц, Лукаку

Зенит: Крицюк — Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос — Ерохин, Кузяев, Вендел, Мостовой — Азмун, Дзюба

прогноз 4:0

Мальме — Ювентус

Вторник, 14 сентября, 22:00. Мальме Стэдиум (Мальме). Главный арбитр — Артур Диаш.

Мальме — та команда, которая не хватает звезд с небес. Они впервые с 2017 года выиграли чемпионат Швеции и выглядят устрашающе в пределах своей страны. Однако не в Лиге чемпионов. Там дела обстоят немного хуже. Челси и Ювентус — фавориты на выход в плей-офф. Кажется, что Мальме будет бороться за выход в плей-офф Лиги Европы, и вполне реально может это сделать. Но нужно цепляться за очки.

У Ювентуса проблем достаточно много — команда ужасно начала сезон. Но на это есть ряд причини, довольно таки внушительных. Во-первых, сменился главный тренер. После ухода Андреа Пирло оставил хаос в команде, который должен разгребать Массимилиано Аллегри. Во-вторых, лидер и бомбардир команды Криштиану Роналду отправился вновь покорять Англию. Ну и в-третьих, клуб провалил трансферную кампанию. На это намекал и наставник Аллегри, после того, как закрылось трансферное окно. Но несмотря на эти минусы, Ювентус, наравне с Челси, фавориты на выход в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Мальме: Диавара — Ахмедходжич, Брорссон, Ульссон, Беймо, Налич — Ракип, Нанасси, Иннокент — Абубакари, Бриманчевич.

Ювентус: Щесны — Пеллегрини, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Рабьо, Данило, Локателли, Бентанкур — Дибала, Мората.