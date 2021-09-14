Солскьяер: Задача Манчестер Юнайтед — доказать себе, что мы можем выигрывать трофеи

Норвежский тренер поделился ожиданиями от сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о задачах команды перед игрой Лиги чемпионов против Янг Бойз.

"У нас было достаточно разочарований, это точно/ Но эта команда выросла и повзрослела за последние несколько сезонов.

С такими игроками, как Давид Де Хеа и Гарри Магуайр, который с нами уже пару лет, вы получаете костяк в команде с опытом и качеством. С приходом Рафаэля Варана и Криштиану Роналдуа мы стали еще сильнее.

Наша задача — добиться результатов и доказать себе, что мы можем выигрывать трофеи. Это самое волшебное чувство в мире — быть частью Манчестер Юнайтед, который побеждает.

Игроки сейчас в хорошей форме. С теми игроками, которых мы подписали, ротация становится намного проще, и я определенно сказал игрокам об этом — я действительно доверяю всем членам команды", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Матч между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз состоится во вторник, 14 сентября, в 19:45 по киевскому времени.