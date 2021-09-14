Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете G.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G состоятся два поединка.

Лилль — Вольфсбург

Вторник, 14 сентября, 22:00. Стадион Пьер Моруа (Франция). Главный арбитр матча — Данни Маккели.

В прошлом году Лилль выдал просто фантастический сезон. Команда выиграла чемпионат, пусть и отрыв от ПСЖ был не таким уж и большим. Но работа, которую проделал Кристоф Гальтье — колоссальная. Сейчас он проделывает такую же работу, но уже в другом французском клубе — Ницце. А Лилль под руководством Жослена Гурвеннека дрейфует то ближе к середине таблицы, то к зоне вылета. В Лиге чемпионов шансы побороться за выход в плей-офф есть, так как группа не самая сложная.

Вольфсбург хоть и не выиграл чемпионат, как предстоящий соперник, но выдал замечательный сезон-2020/21 в немецкой Бундеслиге. Команда абсолютно неожиданно завершила чемпионат в зоне Лиги чемпионов, но ни у кого не хватит духа назвать этот результат незаслуженным. Летом у них также сменился тренер. У легендарного футболиста Марка ван Боммела пока все идет хорошо. Новый сезон "волки" начали чудесно. Теперь 44-летнему наставнику предстоит проверка еврокубками.

Ориентировочные составы:

Лилль: Грбич — Мандава, Ботман, Фонте, Джало — Гомес, Шека, Андре, Языджи — Йылмаз, Иконе

Вольфсбург: Кастельс — Герхардт, Борнаув, Лакруа, Баку — Арнольд, Гилавоги, Вальдшмидт, Филипп, Нмеча — Вегхорст

Не сыграют: Бамба, Веа, Санчеш — Шлягер, Отавиу, Бьялек

прогноз 1:2

Севилья — Зальцбург

Вторник, 14 сентября, 19:45. Стадион Рамон Санчес Писхуан (Испания). Главный арбитр матча —Алексей Кульбаков

"Взлеты и падения", — так можно описать игру Севильи в прошлом сезоне Ла Лиги. Команда выдавала отличные отрезки, а временами могла по нескольку матчей подряд уступать н самым сильным соперникам. Но несмотря на это, четвертое место по итогам сезона дало ей право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Хулена Лопетеги является одним из фаворитов группы, тем более клубу важно побороться за что-то большее, чем победа в Лиги Европы.

В чемпионате Австрии у Зальцбурга нет достойных соперников. Команда раз за разом выигрывает чемпионство, что играет с ними злую шутку в Лиге чемпионов. Но, несмотря на все, каждый год они достойно представляют свою страну в еврокубках, отбирая очки у представителей более сильных чемпионатов. На бумаге, Зальцбург аутсайдер предстоящего матча, но не явный андердог своей группы. Будет интересно понаблюдать за командой молодого и перспективного тренера Маттиаса Яйссле.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну — Акунья, Рекик, Калос, Навас — Ракитич, Гомес, Хордан — Арнаис, Сусо, Эн Несири

Зальцбург: Кон — Кристенсен, Вобер, Соле, Ульмер — Камара, Зайвальд, Брнарду — Адеми, Сучис, Адаму

Не сыграют: Идрисси, Гудель — Коита, Фальци, Юнузович