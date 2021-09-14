Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей квартета.

В рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F Манчестер Юнайтед отправится в гости к Янг Бойз, а Аталанта на выезде сыграет против Вильярреала.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед

Вторник, 14 сентября, 19:45. Стадион Ванкдорф, Берн. Главный арбитр встречи — Франсуа Летесье (Франция). Трансляция на Megogo.

Манчестер Юнайтед после возвращения Криштиану Роналду провел матч против Ньюкасла и выиграл со счетом 4:1. Приход португальца — большой эмоциональный подъем для всех, повышение требований к каждому и дополнительное давление. "Красные дьяволы", как никто другие знают, что не нужно несерьезно относиться к аутсайдеру группы, учитывая поражение от Башакшехира, которое в прошлом сезоне стоило команде путевки в Лигу чемпионов.

Янг Бойз на пути к групповой стадии турнира встречался с Ференцварошем, Клужем и Слованом из Братиславы. Команда в тех играх показала очень веселый футбол — много забивала и много пропускала. Однако в отчетном поединке такое лучше не практиковать, ведь уровень атакующих футболистов "красных дьяволы" зашкаливает, что не скажешь о швейцарской команде.

В 2018 году команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов — обе игры завершились победами "красных дьяволов". На своем поле тогда еще подопечные Моуриньо добились минимальной победы, а на выезде разгромили оппонента.

Ориентировочные составы:

Янг Бойз: Балльмос — Хефти, Камара, Зесигер, Гарсия — Фасснахт, Сьерро, Эйбишер, Нгамалеу — Сибачу, Элиа

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Фред, Погба — Гринвуд, Фернандеш, Санчо — Роналду

Не сыграют: Лустенбергер, Петинья, Нсаме, Монтейру — Рашфорд, Мактоминей, Теллес, Хендерсон

Под вопросом: Зесигер, Лефорт — Кавани

прогноз 0:3

Вильярреал — Аталанта

Вторник, 14 сентября, 22:00. Стадион Де Ла Керамика, Вильярреал. Главный арбитр встречи — Клерман Тюрпен (Франция). Трансляция на Megogo.

Вильярреал не лучшим образом начал этот сезон. Сперва "Желтая Субмарина" уступила Челси в матче за Суперкубок Европы, а затем трижды сыграла вничью в рамках чемпионата Испании. В минувшие выходные Вильярреал не играл из-за переноса поединка. Это было вызвано тем, что многие игроки не успели вернуться из своих сборных, а потому тонус команды вызывает серьезные вопросы.

Аталанта, в свою очередь, пока что успела провести только три поединка чемпионата Италии — одолела Торино на выезде, сыграла вничью с Болоньей на своем поле, а затем и вовсе уступила Фиорентине. Джан Пьеро Гасперини не смог раскусить игру соперника. Для украинских болельщиков в данном матче особый интерес вызывает Руслан Малиновский, который, очень вероятно, выйдет в старте.

Главный тренер бергамасков оставил украинца в запасе, но с его выходом на замену игра Аталанты существенно улучшилась, а Малиновский стал лучшим игроком своей команды в том матче.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян — Пино, Капу, Тригерос, А. Морено — Ж. Морено, Диа

Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити — Меле, Пашалич Фройлер, Госенс — Иличич, Сапата, Малиновский

Не сыграют: Муриэль, Хатебур

Под вопросом: Чуквезе