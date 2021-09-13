Как украинские клубы с португальскими в футбол играли: исторический экскурс

Перед матчем между киевским Динамо и Бенфикой Football.ua вспоминает прошлые встречи между клубами из Украины и Португалии

Португалия — один из наших любимых соперников на клубном уровне. Матчи с клубами из этой прекрасной пиренейской страны носили для нас разный характер: иногда фатальный, а иногда триумфальный. Впрочем, что вполне логично.

В этом тексте мы зарядимся внушительной порцией ностальгии, которая ой как актуальна перед завтрашним матчем команд из столиц этих стран.



1991/1992

Динамо — Бенфика

История противостояния Португалии и независимой Украины началась именно с матчей между Динамо и Бенфикой. В 1/4 Кубка европейских чемпионов подопечные Анатолия Пузача смогли обыграть лиссабонцев на стадионе Динамо с минимальным счетом, однако на Да Луж получились фатальные 0:5.

Впрочем, мы же понимаем: это было далеко не самое сильное Динамо. А вот фамилий интересных хоть отбавляй — Ковалец, Шаран, Юрий Мороз... да хоть весь украинский тренерский цех собирай!

1997/1998

Шахтер — Боавишта

А дальше у наших клубов появилась некая Боавишта. Да так, что 3 последующие матча разных команд были именно против "шахматного" клуба из Порту. Да-да, в этом городе тоже есть своё дерби!

В первом матче 1/16 предпоследнего в истории Кубка обладателей Кубков подопечные Валерия Яремченко одержали гостевые 3:2 — сначала забил Геннадий Зубов, а затем ничью и, как итог, победу, вытащил дубль покойного Сергея Ателькина. Да, это был настоящий мастер решающих мячей...

На донецком стадионе "Шахтер" (да, еще не РСК "Олимпийский") команды расписали мировую 1:1 — в 1/8 вышли "горняки". Забил, кстати, Михаил Поцхверия. Помните такого грузинского форварда?



2000/2001

Ворскла — Боавишта

Следующей с Боавиштой пришлось играть Ворскле. Здесь уже был Кубок УЕФА, и обе игры закончились победами "пантер" со счетом 2:1. В полтавской игре за подопечных Сергея Мороза отметился Александр Мелащенко, в португальской — Сергей Онопко.

2001/2002

Динамо — Боавишта

Так мы по ступенькам поднялись и к главному клубному турниру континента.

Киевскому Динамо пришлось встретиться с Боавиштой во время, как оказалось, последнего сезона великого Валерия Лобановского. В первом матче первого группового этапа "шахматные" уверенно разобрались с киевлянами со счетом 3:1. Там вообще получилась еще та перестрелка: к 5-й минуте — 1:1, к 11-й — 2:1, а к 30-ой — окончательный счет. За наших забил румынский хавбек Тибериу Гиоане.

В последнем туре гол Александра Мелащенко (да-да, того, "злого гения" Боавишты) принес бело-синим минимальную победу, но из группы наши не вышли. В квартете с Ливерпулем и дортмундской Боруссией "шахматные" оказались вторыми, а динамовцы — четвертыми.

2007/2008

Динамо — Спортинг

Долгие 6 лет наши с португальцами не пересекались, а затем пошло поехало. К примеру, для Динамо встречи с лиссабонским Спортингом пришлись на самый провальный сезон в групповом этапе Лиги чемпионов. Тот, где 6 поражений...

В киевской игре победа львов была не такой уж уверенной — 2:1 с голом вернувшегося в столицу Украины предателя Владислава Ващука.

В Португалии же лишенные любой турнирной мотивации динамовцы и вовсе сгорели 0:3. Даже очко престижа взять не удалось…

2007/2008

Шахтер — Бенфика

Второй украинский гранд в том сезоне встречался в вторым грандом лиссабонским. Турнир и стадия те же — групповой этап Лиги чемпионов.

Команды обменялись минимальными победами в гостях: сначала подопечные Мирчи Луческу выиграли благодаря голу Жадсона, а затем проиграли 1:2 с реализованным пенальти итальянского коммуниста Кристиано Лукарелли. К слову, дублем за орлов отметился парагваец Оскар Кардосо, о котором мы с вами еще поговорим.

Впрочем, горняки тоже финишировали в своем квартете последними. Одно хорошо — не с нулем. Ну а Луческу следующей встречи с Бенфикой пришлось ждать целых 14 лет…

2008/2009

Динамо — Порту

В самом успешном еврокубковом сезоне украинского футбола мы встречались с португальцами трижды. Тогда же киевское Динамо, которое Юрий Семин всеми силами пытался отучить от силового футбола и привить нечто красивое и комбинационное, впервые после полуфинала КЕЧ-1987 сразилось с Порту.

В Португалии наша команда одержала минимальную победу — в своем стиле забил Александр Алиев, красивейшим образом пробивший со штрафного.

На стадионе Динамо имени Валерия Лобановского счет открыла главная звезда той команды — Артем Милевский, эффектно нанесший бильярдный удар. Однако итогом стали 3 очка в копилку драково.

Бело-синие завершили ту группу ЛЧ на третьем месте и отправились в удивительное путешествие по Кубку УЕФА. Однако это была уже совсем другая история…

2008/2009

Шахтер — Спортинг

У Шахтера в группе были свои португальцы — со Спортинга. Осень 2008-го в принципе проходила для оранжево-черных под аккомпанемент слухов об отставке Мирчи Луческу, и потому ничего удивительного, что оба матча закончились минимальными победами львов.

Впрочем, третье место для Шахтера в итоге оказалось за счастье.

2008/2009

Металлист — Бенфика

А с третьим китом португальского футбола в том сезоне играл новоиспеченный третий кит украинского — харьковский Металлист. Ему пришлось играть с Бенфикой всего раз, ибо в последнем розыше Кубка УЕФА (а для желто-синих — первом групповом раунде еврокубков в истории) противостоянии в группе состояли из одного матча.

Александр Рыкун обачно отдает, а тут отдали ему, и сделал это Марко Девич. Как итог: Металлист без единого поражения вышел в плей-офф турнира, где провел борьбу с двумя другими грандами.

2009/2010

Ворскла — Бенфика

Ворскла получила право играть в плей-офф первой в истории Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины. Закономерно, что в Лиссабоне команда Николая Павлова получила от бригады Давида Луиса, Фабиу Коэнтрау, Рамиреса Анхеля Ди Марии и Оскара Кардозо целую корзину голов — четыре безответных.

В Полтаве, правда, случилась сенсация. Лишенные мотивации орлы проиграли со счетом 1:2, а мячами за зелено-белых отметились Василий Сачко и Дмитрий Есин.

2010/2011

Шахтер — Брага

В самом успешном для себя лигочемпионском сезоне Шахтер дважды хорошенько прошелся по Браге на групповой стадии. В Португалии дублем отметился Луис Адриано, а голом с пенальти — Дуглас Коста. В Донецке — Разван Рац и все тот же Луис Адриано.

Дальше у Шахтера был уверенный проход Ромы и памятная 1/4 ЛЧ, а это достижение горняки до сих пор не повторили. А вот у Динамо…

2010/2011

Динамо — Брага

А вот у Динамо с Брагой в том сезоне не задалось. Киевляне с вернувшимся вуже как домой Юрием Семиным мчались в полуфинал Лиги Европы, но скромный соперник стал у них на пути.

В столице Украины наши футболисты быстро открыли сет (отличился Андрей Ярмоленко), однако автогол Олега Гусева установил на табло паритет.

Уже в первом тайме Андрей Шевченко получил желтую карточку, которая лишала его возможности сыграть в ответном поединке. Но потом легенда украинского футбола еще и забила после свистка арбитра, который сигнализировал про офсайд. А это значит — до свидания, красная… так вечером 7 апреля Шевченко-игрок и попрощался с еврокубками, а легендарный фанат Парамон — на некоторое время со стадионом. Ибо не надо судьями пинки под зад давать!

В Португалии мы получили автобус, которые не смогли продавить. Итого нули, а они означали проход архиепископов по правилу выездного гола.

2011/2012

Шахтер — Порту

Встречи с драконами пришлись для Шахтера уже на самое провальное выступление в групповом этапе ЛЧ за долгие-долгие годы. Когда там еще оранжево-черные занимали четвертое место, а-ну напомните!

В Португалии команда Халка и Фалькао получила гол от Адриано (после незабитого пенальти упомянутым соотечественником), однако в итоге одержала волевую победу. В Донецке же особой воли не понадобилось — просто уверенные 2:0.

2011/2012

Металлист — Спортинг

Матчи, которые особенно больно вспоминать болельщикам Металлиста. Вернее матч…

В Португалии желто-синие, проводившие свой самый успешный евросезон, проиграли со счетом 1:2, но гол Клейтона Шавьера в самой концовке с пенальти давал огромные надежды.

В Харькове Металлист атаковал и атаковал, но сначала пропустил в раздевалку, затем усилиями Кристальдо счет сравнял, а потом… потом случился самый злосчастный эпизод для футбольной памяти многих харьковчан.

Пенальти. Шавьер. Руи Патрисиу. И никакого дежавю с Девичем и Олимпиакосом не получилось. А украинский клуб второй сезон подряд вылетел с 1/4 финала Лиги Европы от португальского.

2012/2013

Динамо — Порту

Для тогда еще детской памяти автора этого текста киевский матч запомнился в первую очередь финтами Ярмоленко на правом фланге в конце игры и выбежавшим на поле фанатом, который помешал ему пробить с удобной позиции. В итоге та встреча закончилась нулями на табло, а киевляне в своем квартете заняли третье место и отправились в 1/16 Лиги Европы.

Хотя то, к слову, была вторая игра этих команд в группе. В первой драконы победили со счетом 3:2, а голы в составе киевлян забили Олег Гусев и Браун Идейе.

2013/2014

Днепр — Пасуш де Феррейра

А вот такой команды в нашем тексте еще не было! И да, мы не о Днепре, хотя его это тоже касается.

На групповом этапе Лиги Европы команда Хуанде Рамоса одержала две уверенные победы с одинаковым счетом 2:0 — в Португалии отличились Ротань и Коноплянка, а в тогда еще Днепропетровске — Матеус и все тот же левый вингер по имени Евгений.

2014/2015

Динамо — Рио Аве

И еще одни новички! К слову, снова с успешным окончанием банкета.

Три очка в Португалии имели слегка трагический подтекст: за день до матча погиб легендарный в прошлом опорник Динамо Андрей Гусин, и футболисты (как и тренеры во главе с Сергеем Ребровым), которые знали его лично, однозначно большинство мыслей посвящали именно своему хорошему другу. И победу. Победу со счетом 3:0 благодаря голами Андрея Ярмоленко, Юнеса Беланда и Артема Кравца.

В Киеве подопечные Реброва забили на мяч меньше — отличились Джермейн Ленс и Мигель Велозу.

2014/2015

Шахтер — Порту

Шахтер в том же сезоне играл с португальцами в турнире рангом выше. Во Львове Алекс Тейшейра и Луис Адриано к 85-й минуте сделали счет 2:0, но в итоге совершенно удивительным образом команда Мирчи Луческу победу упустила.

В городе, из которого пошел портвейн, результат также вышел ничейным — на гол Тараса Степаненко драконы ответили в самом конце усилиями Венсана Абубакара.

2015/2016

Динамо — Порту

И снова Порту, и снова ничья… да мы вам скажем больше: и снова Абубакар!!! На этот раз — с целым дублем! Ох уж этот камерунец…

За нас в киевской игре забили Олег Гусев и тогдашний дебютант Лиги Чемпионов, а ныне лидер команды — Виталий Буяльский. На выезде бело-синие одержали победу со счетом 2:0, а мячи забивали реализовавший пенальти Андрей Ярмоленко и Дерлис Гонсалес.

Киев ждал элитнейший из элитных раундов Лиги Чемпионов. Впервые за долгие 16 лет.

2015/2016

Шахтер — Брага

У горняков в том сезоне была Лига Европы и Брага, которую возглавлял Паулу Фонсека.

В ¼ турнира дончане обыграли португальцев дважды — на выезде 2:1 благодаря голам Ярослава Ракицкого и Факундо Феррейры, а во Львове 4:0 с реализованным пенальти Дарио Срны, голом 20-летнего подающего надежды Виктора Коваленко и дублем Феррейры. Только на сей раз не Факундо, а Рикарду Жозе, дважды отправившего мяч в свои ворота.

2016/2017

Шахтер — Брага

И снова здравствуйте! Только Фонсека уже по другую сторону баррикад, а ¼ сменилась групповым этапом все той же Лиги Европы. Да-да, Янг Бойз.

Горняки снова безо всяких трудностей добыли две победы — во Львове забили Степаненко и опять же Коваленко (2:0), в Браге, где на табло были зафиксированы итоговые 4:2, дублями отметились Сергей Кривцов и Барселлос Фреда Тайсон.

2016/2017

Динамо — Бенфика

Последняя на данный момент встреча с Бенфикой для Динамо. Удачной ее назвать нельзя никак — в Киеве команда Реброва без шансов уступила со счетом 0:2, а в Лиссабоне на табло были зафиксированы нули.

Киевляне закончили тот групповой этап Лиги чемпионов на последней строчке, а значит весной были лишены даже Лиги Европы.

2017/2018

Динамо — Маритиму

После обидного вылета от Янг Бойза из Лиги чемпионоа, Динамо Хацкевича ожидала встреча с Маритиму в плей-офф Лиги Европы. Да, тогда ещё автоматической путевки в группу ЛЕ в таких случаях не было.

На выезде киевляне показали всем, что могут удивить со знаком минус еще раз — на табло нули, Хачериди получил красную. Не опять, а снова.

Однако в Киеве на День Независимости Украины бело-синие победили уверенно. Красивый штрафной от Морозюка, а также голы Гармаша и Гонсалеса — и путевка в группу ЛЕ есть. А там уже можно было и Янг Бойзу отомстить...

2019/2020

Шахтер — Бенфика

В последней на данный момент встрече украинцев и португальцев опять же фигурировала Бенфика, и это была 1/16 Лиги Европы сезона 2019/2020.

Под самый коронавирус Шахтер в Харькове обыграл орлов со счетом 2:1 (мячи забили Алан Патрик и Виктор Коваленко), а игра кроме всего запомнилась незасчитанным голом Марлоса из-за миллиметрового офсайда.

В столице Португалии получилась драматичная перестрелка с итоговыми 3:3 (автогол в пассиве Диас, голы — Степаненко и Патрика).