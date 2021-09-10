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Рамос пропустит стартовый матч ПСЖ в Лиге чемпионов

10 сентября 2021

Серхио Рамос. Фото Getty Images

Испанский защитник продолжает восстанавливаться от полученной травмы.

Испанский  защитник французского ПСЖ Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от полученного повреждения. 

Ранее представитель ПСЖ заявлял, что Рамос будет готов к возвращению на поле после международного перерыва на матчи национальных сборных.

Однако, как сообщает издание L’Équipe, возвращение испанца на поле откладывается. Испанец пропустит еще, как минимум, два матча парижан - против Клермона в Лиге 1 и против Брюгге в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что последний раз Рамос выходил на поле еще 5 мая в составе мадридского Реала. Тогда "сливочные" проводили полуфинальную игру Лиги чемпионов против лондонского Челси и уступили, не сумев пробиться в финал.

Напомним, Рамос перебрался в ПСЖ этим летом, перейдя из мадридского Реала свободным агентом.

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