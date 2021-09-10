Рамос пропустит стартовый матч ПСЖ в Лиге чемпионов

Испанский защитник продолжает восстанавливаться от полученной травмы.

Испанский защитник французского ПСЖ Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от полученного повреждения.

Ранее представитель ПСЖ заявлял, что Рамос будет готов к возвращению на поле после международного перерыва на матчи национальных сборных.

Однако, как сообщает издание L’Équipe, возвращение испанца на поле откладывается. Испанец пропустит еще, как минимум, два матча парижан - против Клермона в Лиге 1 и против Брюгге в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что последний раз Рамос выходил на поле еще 5 мая в составе мадридского Реала. Тогда "сливочные" проводили полуфинальную игру Лиги чемпионов против лондонского Челси и уступили, не сумев пробиться в финал.

Напомним, Рамос перебрался в ПСЖ этим летом, перейдя из мадридского Реала свободным агентом.