Нагельсманн — о матче против Барселоны: Любая команда будет лучше с Месси, чем без него

Наставник Баварии прокомментировал предстоящий ответственный поединок для его команды.

Уже в скором времени мюнхенской Баварии предстоит провести поединок первого тура Лиги чемпионов УЕФА на поле каталонской Барселоны, поэтому большая часть мыслей наставника "Красной машины" Юлиана Нагельсманна определенно направлена не в сторону принципиального для него поединка против РБ Лейпциг, а именно на противостояние против "блаугранас".

Главный тренер "Рекордмайстера" оценил предстоящего соперника по еврокубковому турниру, указав на его преимущества, даже несмотря на потерю Лионеля Месси в прошедшее межсезонье.

"Из Барселоны ушел действительно великий игрок, который годами завоевывал доверие фанатов клуба и оставлял след в его истории. Месси имел колоссальное влияние как на поле, так и за его пределами, в том числе — в раздевалке.

Он был ответственен и за организационные решения, что заставляет меня думать о том, что теперь в Барселоне есть игроки, которые будут куда более раскрепощенными на поле, занимая позиции, которые ранее занимал Месси. Он мог решать матчи в одиночку, поэтому любая команда будет лучше с Месси, чем без него.

Мы с нетерпением ждем встречи с Барселоной на следующей неделе. Мы будем играть в прекрасном городе и прекрасном стадионе. Две команды с невероятными традициями и замечательными болельщиками будут играть друг против друга", — заключил немецкий наставник.

Напомним, что матч Барселона — Бавария состоится 14 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.