Бенфика с Яремчуком вышла в групповой этап Лиги чемпионов и другие результаты

Завершились три поединка квалификации Лиги чемпионов

В рамках ответных матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика гостила у ПСВ, Ференцварош принимал Янг Бойз, а Лудогорец сражался с Мальме.

Португальский клуб вместе с Романом Яремчуком смог добиться ничейного результата и квалифицировался в групповой этап турнира.

ПСВ — Бенфика 0:0 (первый матч — 1:2)

Ференцварош, в свою очередь, повторно выдал голевую феерию с Янг Бойз и выбыл из турнира. Матч опять завершился победой швейцарцев со счетом 3:2.

Ференцварош — Янг Бойз 2:3 (первый матч 2:3)

Голы: Уинго, 18, Ммаэ, 27 — Цезигер, 5, Фасснахт, 56, Мамбиби, 90+3

Мальме после домашней победы со счетом 2:0 потерпел поражение на выезде, но все равно смог пробиться дальше.

Лудогорец - Мальме 2:1 (первый матч — 0:2)

Голы: Недялков, 10, Сотириу, 60 — Бирманчевич, 42