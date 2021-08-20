И красиво, и эффективно: лучшие финты в Лиге чемпионов-2020/21

Представляем вашему вниманию подборку финтов, продемонстрированных в матчах минувшей кампании ЛЧ.

Прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, триумфатором которого стал лондонский Челси, запомнился не только конкурентоспособными противостояниями, но и красивыми моментами непосредственно в ходе самого игрового процесса.

Так, пресс-служба УЕФА подготовила для вас подборку с видео лучших финтов, которые исполняли футболисты в поединках Лиги чемпионов-2020/21.

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