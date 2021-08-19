Янг Бойз — Ференцварош 3:2 Видео голов и обзор матча

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Янг Бойз противостоял Ференцварошу на своей арене и в зрелищной игре добился победы со счетом 3:2, большую часть встречи проведя в меньшинстве.

Гости открыли счет уже на 14 минуте, но буквально сразу швейцарская команда восстановила паритет. После этого Янг Бойз остался в меньшинстве, но все равно смог забить еще дважды.

Гол Боли ближе к концу встречи повысил шансы на итоговый успех для венгров в случае удачной игры дома.

Обзор матча:

Янг Бойз — Ференцварош 3:2

Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Гарсия, 65 — Боли, 14, 82