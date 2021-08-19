лента новостей

00:04

Яремчук помог Бенфике обыграть ПСВ и другие результаты

22:20

Яремчук отдал голевой пас в матче с ПСВ

21:26

Яремчук — в стартовом составе Бенфики на матч против ПСВ в Лиге чемпионов

17:00

Шахтер вышел с четким планом на игру и выполнил его на все сто: анализ поединка Монако — Шахтер

12:24

Чуамени: Мы поедем в Харьков, чтобы побеждать

12:00

"Низкий поклон и аплодисменты Трубину", — реакция французских СМИ на поражение Монако от Шахтера

11:55

Сидибе: Мы проиграли первый тайм, но впереди второй в Харькове

10:59

Вернидуб: Фантастическая игра в исполнении обеих команд

09:23

Сидибе: Мы проиграли первый матч Шахтеру, но осталось еще 90 минут

08:43

Монако — Шахтер: наши оценки