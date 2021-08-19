Яремчук помог Бенфике обыграть ПСВ и другие результаты

В рамках первых матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов Бенфика принимала ПСВ, Мальме — Лудогорец, а Янг Бойз — Ференцварош.
Португальский клуб удержал победу со счетом 2:1 против ПСВ. Украинский нападающий Роман Яремчук отметился результативной передачей.
Бенфика — ПСВ 2:1
Голы: Силва, 10, Вайгл, 42 — Гакпо, 51
В другом матче Мальме на своем поле принимал Лудогорец и уверенно обыграл соперника со счетом 2:0.
Мальме — Лудогорец 2:0
Голы: Бирманчевич, 26, Бергет, 61
В третьем поединке Янг Бойз противостоял Ференцварошу на своей арене и в зрелищной игре добился победы со счетом 3:2, большую часть встречи проведя в меньшинстве.
Янг Бойз — Ференцварош 3:2
Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Гарсия, 65 — Боли, 14, 82