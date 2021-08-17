Сикан: Мы полностью подготовились к Монако

Форвард Шахтера высказался о предстоящем матче против Монако в квалификации Лиги чемпионов.

Шахтеру предстоит сыграть первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако на поле стадиона Луи II.

Нападающий "горняков" Даниил Сикан поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Смотрели видео, как Монако играет. Делали на поле тренировку по тактике. Мы полностью подготовились к Монако. Де Дзерби рассказал, как играть. Надеюсь, мы покажем свою игру", — заявил Сикан в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. За ходом событий поединка вы можете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.