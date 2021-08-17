Жан Лукас: Шахтер — большой вызов для Монако

Хавбек монегасков высказался о предстоящем матче против Шахтера в квалификации Лиги чемпионов.

Шахтеру предстоит сыграть первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако на поле стадиона Луи II.

Полузащитник монегасков Жан Лукас поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Знаю многих футболистов Шахтера из Бразилии. Это хорошая команда, как и мы. Будет сложный матч, но все работают ради выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Все встречи имеют значение, даже если эта будет важнее других. Нас ждет большой вызов.

Могу вам сказать, что все мы готовы. Каждый мотивирован добиться положительного результата. Сделаем всё, что от нас зависит, чтобы добыть необходимый результат и пройти в группу", — приводит слова Жан Лукаса официальный сайт Монако.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. За ходом событий поединка вы можете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.