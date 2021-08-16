Педриньо полетел вместе с Шахтером на первый матч против Монако

У бразильца есть шанс сыграть в ответственном поединке.

Во время ответного поединка в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского Генка (2:1), бразильский полузащитник донецкого Шахтера Педриньо получил повреждение, в результате чего был вынужден досрочно завершить выступление в той игре.

Последствием травмы стал период восстановления игрока, который, согласно предварительным данным, должен был занять около недели, в результате чего Педриньо был вынужден пропустить игру своей команды против харьковского Металлист 1925 (2:0) в рамках очередного тура украинской Премьер-лиги.

Однако, главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби таки включил своего подопечного в состав делегации, которая отправилась на первый поединок плей-офф Лиги чемпионов против французского Монако, который состоится уже в скором времени.

Состав делегации "горняков":

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Евгений Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени.