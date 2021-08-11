Юрий Вернидуб — о проходе Црвены Звезды: Пусть соперники не обижаются, но мы больше этого хотели

Наставник Шерифа оценил выход его команды в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

На стадии третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА молдавскому Шерифу пришлось противостоять сербской Црвене Звезде, и по итогам двухматчевого противостояния клуб из Тирасполя сумел сделать шаг в сторону группового этапа главного европейского турнира, обыграв соперников на своем поле со счетом 1:0.

Главный тренер "желто-черных" Юрий Вернидуб следующим образом прокомментировал выступление своих подопечных:

"Думаю, что сегодня была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей.

Мы очень хорошо проанализировали команду Црвена Звезда. Сделали то, что должны были сделать. Сегодня, я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше. Минимум задачи мы выполнили. Но я очень хочу, и, надеюсь, они очень хотят, наконец попасть в группу Лиги Чемпионов.

На мой взгляд, если брать в общем игру, мы больше заслуживали победу. Пусть на меня не обижается клуб Црвена Звезда, мы больше этого хотели. У нас больше было моментов, мы забили свой мяч и было достаточно контратак, в которых должны были забивать. Думаю, мы заслужили сегодня эту победу", — подытожил украинский специалист.

В финальном раунде квалификации Шериф будет противостоять загребскому Динамо.