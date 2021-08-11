Яремчук: Было здорово дебютировать за Бенфику

Форвард оценил свой первый матч в составе клуба.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Бенфика одолела Спартак со счетом 2:0.

На 64-й минуте поединка на поле впервые появился украинский форвард Роман Яремчук. А в концовке игры, после удара Яремчука, мяч срикошетил от защитника и залетел в ворота.

"Я счастлив. Это непростое время, потому что я не участвовал в предсезонке. Спасибо тренеру за поддержку, а также всем болельщикам. Я хочу всех поблагодарить.

Было здорово дебютировать за Бенфику, и каждый день я хочу тренироваться усерднее, чтобы забивать больше голов. Мне нужно время. Скоро я планирую начать говорить по-португальски", — цитирует Яремчука A Bola ссылаясь на пресс-службу клуба.

Напомним, Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

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