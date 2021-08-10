Яремчук — в запасе Бенфики на матч против Спартака

Украинец начнет поединок с лавки запасных.

В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов португальская Бенфика сыграет против Спартака.

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук оказался на лавке запасных на данный поединок.

Место центрфорварда Бенфики займет номинальный вингер Рафа Силва.

Отметим, что матч Бенфика — Спартак состоится 10 августа в 22:00 по киевскому времени.

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