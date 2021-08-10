Мудрик — о матче против Генка: Цель — выходить выигрывать и показывать свой футбол

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал предстоящую игру против Генка в квалификации Лиги чемпионов.

"Если играть на результат, считаю, уже до начала матча можно проиграть. Потому что Генк очень серьезный соперник, такие клубы можно обыграть, только выходя с мыслью победить.

Именно победить, а не ничья или удерживание результата. Цель — выходить выигрывать и показывать свой футбол", — сказал Мудрик.

Напомним, ответная игра между Шахтером и Генком пройдет завтра, 10 августа, в 20:30. На Football.ua будет доступная текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Бельгии закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

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