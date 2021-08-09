Де Дзерби: Будь футболист украинец, итальянец или бразилец, если он заслуживает, то будет играть

Наставник Шахтер — об ответном матче квалификации ЛЧ против Генка.

Шахтер ожидает ответная встреча с Генком в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Я пересмотрел встречу с Генком, когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное – играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы".

"Поражение от Александрии? Я уже сказал сразу после матча: не существует хороших и плохих поражений. Любое поражение – это очень больно. Я много говорил с командой, сразу сказал футболистам, что мне не понравилось. Мы готовимся к поединку именно как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях. Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Уверен, так и будет. Конечно же, не стану рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда. Не существует разделения матчей на сложные и легкие: когда ребята надевают футболки Шахтера, нужно всегда отдавать максимум возможного".

"Всего два украинца в стартовом составе? Я уже говорил, что этот вопрос мне не очень нравится. Будь футболист украинец, итальянец или бразилец, если он заслуживает, то будет играть. Если заслуживает играть украинец – он будет играть. Конечно, в Лиге чемпионов нет ограничений, как в чемпионате. Я уже показал, например, в субботу – в стартовом составе вышли шесть украинцев. Считаю, что у нас есть два вида украинцев в команде: опытные, как Матвиенко, Степаненко, Марлос, Корниенко, Трубин, Пятов, Кривцов, и молодые, как Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сикан. Мы должны улучшить их уровень, чтобы они были готовы, получая тот же опыт, что и остальные. Но для меня, когда я принимаю любое решение, украинцы и бразильцы – на одном уровне", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Генк состоится во вторник, 10 августа, в 20:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.