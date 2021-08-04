Легия избежала поражения от Динамо Загреб в первом матче Лиги чемпионов

Команды обменялись забитыми мячами, авторами которых стали Петкович и Мучи.

В первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо Загреб принимало на своем поле варшавскую Легию.

Первый тайм завершился в нулевую ничью, а во втором командам удалось обменяться забитыми мячами.

Сперва Петкович на 60-й минуте вывел загребский клуб вперед, а уже под занавес противостояния Мучи вернул на табло паритет и установил итоговый счет встречи — 1:1.

Все решится в ответном поединке, который состоится 10 августа.

Динамо Загреб — Легия Варшава 1:1

Голы: Петкович, 60 — Мучи, 82

Динамо Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Иванушец, Франьич, Мишич (Булат, 85), Якич, Маер (Кастрати, 65), Петкович, Оршич (Менало, 85).

Легия: Боруц, Юранович, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Андре Мартинш, Лукиньяс, Слиш, Рафаэл Лопеш (Мучи, 75), Эмрели (Пекхарт, 75).