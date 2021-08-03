Де Дзерби выпустит всего два украинца на первый матч против Генка

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер проведет на поле бельгийского Генка.
Со стороны Йона ван дер Брома отмечаем выход в линии атаки Онуачу в паре с Ито.
Роберто де Дзерби, в свою очередь, принял решение разместить на левом фланге обороны Николая Матвиенко, в то время как Витао составит пару в центре защиты вместе с Марлоном. При этом, Педриньо сыграет на позиции разыгрывающего, а Маркос Антонио разместится в опорной зоне.
Генк: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие, Хейнен, Грошовски — Бонгонда — Онуачу, Ито.
Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет, Торстведт, Куэста.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре.
Матч Генк — Шахтер начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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