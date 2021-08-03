Де Дзерби выпустит всего два украинца на первый матч против Генка

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют бельгийский Генк и донецкий Шахтер.

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер проведет на поле бельгийского Генка.

Со стороны Йона ван дер Брома отмечаем выход в линии атаки Онуачу в паре с Ито.

Роберто де Дзерби, в свою очередь, принял решение разместить на левом фланге обороны Николая Матвиенко, в то время как Витао составит пару в центре защиты вместе с Марлоном. При этом, Педриньо сыграет на позиции разыгрывающего, а Маркос Антонио разместится в опорной зоне.

Генк: Вандервоордт — Муньос, Садик, Лукуми, Артеага — Ндайишимие, Хейнен, Грошовски — Бонгонда — Онуачу, Ито.

Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойн, Пейнтсил, Немет, Торстведт, Куэста.



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре.