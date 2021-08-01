Генк реализовал все билеты на первый матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Предстоящий поединок бельгийского и украинского клубов посетят 7 тысяч зрителей.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча с Генком, который стал вице-чемпионом Бельгии по итогам прошлого сезона.

Первый матч между этими командами состоится в Бельгии, и, как сообщает пресс-служба "буйволов", все билеты на него распроданы.

Таким образом, Люминус Арена, вмещающую в себя 21500 зрителей, посетит 7000 болельщиков из-за коронавирусных ограничений, то есть треть от общей вместимости.

Отметим, что билеты продавалась по 20 и 25 евро (636 и 785 гривен). На ответный матч на НСК Олимпийский, к примеру, билеты реализовываются дешевле (стандартная категория — от 70 до 300 гривен, VIP — от 400 до 6000 тысяч).

Напомним, первая встреча Шахтера и Генка состоится во вторник, третьего августа, в 21:00 по киевскому времени. Ответный поединок в Киеве — 10 августа, 20:30.