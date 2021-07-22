Палкин: Шахтер должен попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Гендиректор Шахтера рассказал о задачах команды на ближайший отрезок еврокубков.

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА определила в соперники донецкому Шахтеру бельгийский Генк, с которым вице-чемпионы Украины еще не пересекались в рамках официальных поединков в своей истории.

В ожидании определяющих противостояний на пути ко групповому этапу, генеральный директор "горняков" рассказал о задачах, которые стоят перед его командой на данном этапе международной кампании.

"Если мы хотим показывать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно гадать, кто лучше, а кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших к нам футболистов.

У Генка есть пара топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше.

После жеребьевки, мы собрались с Роберто Де Дзерби и его помощниками, и друг с другом поговорили. Квалификация Лиги чемпионов — это достаточно серьезное событие. Поделились мнениями, и они совпадают. Если мы хотим о себе заявить в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет.

Шахтер должен попасть на групповой этап Лиги чемпионов — это наша главная задача. Все концентрируются именно на этом направлении. Дальше будет видно, потому что все зависит и от соперников, и от ситуации. А на сегодня только такая задача", — подытожил функционер.

Напомним, что первый матч против Генка Шахтеру предстоит сыграть на выезде уже 3 августа.