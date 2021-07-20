Шериф Вернидуба в квалификации Лиги чемпионов обыграл Алашкерт

20 июля 2021

ФК Шериф

Ответный поединок пройдет в Тирасполе.

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов тираспольский Шериф оказался сильнее армянского Алашкерта (0:1).

Команда, которую тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб, забила единственный мяч в конце игры.

Молдаванин Луваннор Энрике, который является этническим бразильцем, выстрелил точно в цель на 83 минуте.

Второй матч состоится в Тирасполе 28 июля. В случае положительного результата, Шерифу предстоит пройти еще два раунда до группы Лиги чемпионов.

Алашкерт — Шериф 0:1

Гол: Энрике, 83

 

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