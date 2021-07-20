лента новостей

21:23

Шериф Вернидуба в квалификации Лиги чемпионов обыграл Алашкерт

16:43

Спортдир Генка: Шахтер может не быть привлекательным соперником, но это очень хорошая команда

15:22

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги чемпионов

12:19

Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка в Лиге чемпионов

12:00

Борцы за права, образцовая футбольная академия и другое — представляем будущего соперника Шахтера

18:31

Де Дзерби: Генк — сильная команда, как и Шахтер

18:22

Стали известны дата и время матчей Шахтера против Генка

17:55

Марлон: Кто бы ни стоял на пути, ДНК Шахтера — демонстрировать наилучший футбол

17:15

Педриньо: Цель Шахтер — групповой этап Лиги чемпионов

13:33

Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов