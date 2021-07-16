Шахтер узнает соперника в Лиге чемпионов: когда и где жеребьевка

Дончанам необходимо преодолеть два раунда квалификации до заветного группового раунда.

Донецкий Шахтер в минувшем сезоне украинской Премьер-лиги сумел добраться только до второй строчки турнирной таблицы, поэтому в новом розыгрыше еврокубков будет вынужден сменить бывшую для него привычной прописку на групповом этапе на место в третьем квалификационном раунде.

Официальная церемония определения пар на данном этапе состязаний пройдет 19 июля в 13:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском городе Ньон.

На данном этапе команды будут находиться в двух разных секциях: Пути чемпионов (10 команд) и Пути представителей лиг (8 команд). Шахтер, как вице-чемпион нашей страны, относится ко второй категории команд.

К уже присутствующим коллективам на данном этапе: Славия, Рейнджерс (оба — Путь чемпионов), Шахтер, Бенфика, Монако, Генк, Спартак Москва (все — Путь представителей лиг), присоединятся наиболее успешные коллективы из Второго раунда квалификации в соответствующих категориях.

Затем, участников поровну поделят на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. О любых других ограничениях будет объявлено уже во время церемонии жеребьевки.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, а шары с несеяными командами/парами — в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.﻿

Сами поединки состоятся 3/4 и 10 августа соответственно.

В случае ничьей по итогам двух сыгранных матчей, предусмотрено проведение серии послематчевых пенальти.

– Победители продолжат борьбу за места на групповом этапе в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

– Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

– Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

– Победители противостояний в раунде плей-офф затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций УЕФА.