Чеферин: Формат финала четырех в Лиге чемпионов — лучший из вариантов

Президент УЕФА прокомментировал возможные нововведения в главном европейском клубном турнире.

Несмотря на активно продолжающуюся борьбу с организаторами Суперлиги Европы, президент УЕФА Александер Чеферин и его команда не забывают уделять внимание трансформации уже имеющихся турниров, в частности — Лиги чемпионов УЕФА.

"Лично я хотел бы увидеть формат финала четырех в рамках Лиги чемпионов уже с 2024-го года. Это прекрасное решение, прототип которого мы опробовали в тяжелой концовке сезона-2019/20, когда ключевые матчи данного турнира проходили в пределах одной страны.

Также, это позволяет более разумно подходить к затратам на организацию. Этот проект все еще находится на стадии обсуждения, но у нас совершенно нет поводов спешить. Подобные решения выгодно принимать за два года до предполагаемого внедрения.

Ситуация состоит в том, что, когда мы говорим о финалах четырех, мы можем не ограничиваться исключительно футболом. Это будет фантастическая неделя, насыщенная события не только спортивного характера. К примеру — концертами или другими активностями. Лиссабону в прошлом году не повезло воспользоваться подобной возможностью из-за COVID-19, но в нормальных условиях город-организатор должен только выигрывать от подобной схемы.

С другой стороны, клубы-участники лишаются дохода от домашних поединков и продажи телевизионных прав на матчи подобного формата. Эту разницу необходимо будет компенсировать, а, значит, и доходность проекта должна быть куда выше, чем у обычного матча уровня полуфинала Лиги чемпионов.

Полный стадион приносит команде несколько миллионов евро за матч поздней стадии данного турнира. Сейчас клубы лишены этого дохода, но жить так в постоянном режиме они точно не смогут. Поэтому, остается взвесить все за и против — все должны высказать свою позицию по поводу этого вопроса", — подытожил словенский функционер в интервью RMC Sport.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что УЕФА готово пойти на отмену правила выездного гола.