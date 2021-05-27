Шахтер узнал потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Финальный поединок Лиги Европы расставил все по своим местам.

Финал Лиги Европы УЕФА, в котором испанский Вильярреал обыграл английский Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти (1:1, 11:10 – пен.), позволил нам узнать окончательный перечень потенциальных соперников донецкого Шахтера в третьем квалификационном раунде следующего сезона Лиги чемпионов УЕФА, куда "горняки" попали в качестве "серебряного" призера украинской Премьер-лиги этого сезона.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10) Видео голов и обзор матча

Поскольку "желтая субмарина" одержала победу во втором по значимости клубном турнире Старого Света, она сразу отправится на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, что означало лишь тот факт, что третьей по силе команде французской Лиги 1, Монако, предстоит попытать счастья в матчах также третьего раунда плей-офф квалификации.

Жеребьевка данного этапа пройдет 19 июля, а матчи — 3-4 и 10 августа, при этом "монегаски" будут сеянными, наравне с Шахтером, Бенфикой и лучшей командой из пары второго раунда, в которой будет выступать Селтик и одна из тройки команд: Галатасарай, венский Рапид, Мидтьюлланд, поэтому не смогут сыграть в третьем раунде против "горняков".

Также, во втором раунде в качестве сеянных команд принимают участие ПСВ и Спарта.

А вот в заключительных битвах плей-офф Монако вполне может достаться новоиспеченному коллективу итальянца Роберто Де Дзерби, так как сеянными на данном этапе будут только представители Украины, Португалии и Российский Федерации (Спартак). С последним у нашей команды сыграть нет шансов из-за регламента УЕФА.

Жеребьевка плей-офф раунда состоится 2 августа, матчи — 17-18 и 24-25 августа.

Стоит отметить, что Шахтер, в случае неудачи в одном из раундов, продолжит выступления в Лиге Европы УЕФА.