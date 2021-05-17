Барселона — первый клуб, который выиграл женскую и мужскую Лигу чемпионов

В финальном матче футболистки "блаугранас" разобрались с Челси.

В финальном матче женской Лиги чемпионов Барселона уверенно разобралась с лондонским Челси (4:1).

Таким образом, Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть как женскую, так и мужскую Лиги чемпионов.

До этого в пяти последних сезонах в женской Лиге чемпионов доминировал Лион, однако в нынешнем розыгрыше французская команда уступила ПСЖ в четвертьфинале турнира.

Напомним, женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.