Барселона — первый клуб, который выиграл женскую и мужскую Лигу чемпионов

17 мая 2021

Футболистки Барселоны, Getty Images

В финальном матче футболистки "блаугранас" разобрались с Челси.

В финальном матче женской Лиги чемпионов Барселона уверенно разобралась с лондонским Челси (4:1).

Таким образом, Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть как женскую, так и мужскую Лиги чемпионов.

До этого в пяти последних сезонах в женской Лиге чемпионов доминировал Лион, однако в нынешнем розыгрыше французская команда уступила ПСЖ в четвертьфинале турнира.

Напомним, женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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