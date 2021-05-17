Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер будет сеяным в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и раунде плей-офф.
Дело в том, что Порту сумел обеспечить себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Это и дало шанс "горнякам" сыграть с соперником, который будет ниже рейтингом, нежели донецкий клуб.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби станет новым главным тренером Шахтера, соглашение заключено.
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