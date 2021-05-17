Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов

"Горняки" могут рассчитывать на менее статусного соперника.

Донецкий Шахтер будет сеяным в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и раунде плей-офф.

Дело в том, что Порту сумел обеспечить себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Это и дало шанс "горнякам" сыграть с соперником, который будет ниже рейтингом, нежели донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби станет новым главным тренером Шахтера, соглашение заключено.

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