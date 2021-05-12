Лаос обслужит финал Лиги чемпионов, Тюрпен — Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с назначениями судейских бригад на финальные поединки еврокубков: Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся Манчестер Сити и Челси, обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Лаосом.
Бригада арбитров на финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года
Главный рефери: Антонио Матеу Лаос (Испания)
Помощники рефери: Пау Себриан (Испания), Роберто дель Паломар (Испания)
Четвертый рефери: Карлос дель Серро (Испания)
VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)
Помощники VAR: Хуан Мартинес (Испания), Иньиго Прието (Испания), Павел Хиль (Польша)
Что касается финального поединка Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед, на нем будет работать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Бригада арбитров на финал Лиги Европы УЕФА 2021 года
Главный рефери: Клеман Тюрпен (Франция)
Помощники рефери: Николя Дано (Франция), Сириль Гренгор (Франция)
Четвертый рефери: Славко Винчич (Словения)
VAR: Франсуа Летесье (Франция)
Помощники VAR: Жером Брисар (Франция), Бенжамен Пажес (Франция), Пол ван Букел (Нидерланды)
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