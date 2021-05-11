Финал Лиги чемпионов УЕФА может быть проведен в Португалии

Место проведения главного поединка европейского клубного сезона все еще остается под вопросом.

С тех пор, как Турция оказалась в списке запрещенных для посещения гражданами Великобритании стран в связи с продолжением пандемии коронавируса COVID-19, вслед за чем последовало решение УЕФА о поиске нового места для проведения финала Лиги чемпионов, отдельные европейские страны начали активно предлагать свои арены для решающего матча в битве за почетный трофей между Манчестер Сити и лондонским Челси.

Альтернативным Лондону местом для проведения данного поединка называется город в Португалии — Порту.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне мюнхенская Бавария на поле лиссабонского стадиона Да Луж сумела обыграть ПСЖ (1:0) и завоевала кубок Лиги чемпионов.

Однако, на этот раз организаторы предлагают провести игру на еще одной крупной арене этой страны — домашнем стадионе Порту, Драгау.

Вариант со столицей Великобритании в качестве места проведения данной игры видится УЕФА недостаточно выгодным, так как представителям прессы и организаторам необходимо будет получить соответствующие визы для посещения Великобритании не менее, чем за две недели до мероприятия, которое состоится 29 мая.