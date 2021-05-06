На финал Лиги чемпионов хотят допустить 25 тысяч болельщиков

Финальная игра турнира в Стамбуле пройдет 29 мая.

Финал Лиги чемпионов, который пройдет в Стамбуле, смогут посетить 25 тысяч болельщиков. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, всем приезжающим в Стамбул болельщикам будет нужно иметь документ о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Также отмечается, что команды-участники финала получат по четыре тысячи билетов для своих фанатов.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют Манчестер Сити и Челси, которые выбили в полуфиналах ПСЖ и Реал соответственно.

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