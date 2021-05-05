Фанаты Челси забросали автобус Реала дымовыми шашками

Транспорт "сливочных" пострадал уже не в первый раз.

В рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал в гостях встречается с лондонским Челси.

Перед игрой, когда Реал подъезжал к Стамфорд Бридж, фанаты лондонцев закидали автобус соперника дымовыми шашками.

К счастью, никто из футболистов и персонала "королевского клуба" не пострадал.

Отметим, что похожий инцидент произошел перед матчем Реала против Ливерпуля в Лиге чемпионов. Тогда фанаты "красных" закидали автобус Реала камнями.

Отметим, что матч Челси — Реал начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры. Напомним, в первом матче команды сыграли со счетом 1:1.