Зинченко — о выходе в финал Лиги чемпионов: После игры я не смог ощутить эмоции в раздевалке, поскольку меня забрали на допинг

Футболист поделился впечатлениями от игре с ПСЖ.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал выход "горожан" в финал Лиги чемпионов.

"Спасибо за поддержку и за сообщения, которые я получаю по сей день. Мне очень приятно. Эмоции не передать словами. После игры я не смог ощутить эмоции в раздевалке, поскольку меня забрали на допинг. Когда я вернулся, то в раздевалке никого уже не было.

Мы можем радоваться, но мы еще ничего не выиграли. У нас впереди очень сложный финал, но до него есть еще незаконченные дела в АПЛ. Готовимся к субботней игре против Челси и смотрим на игру Реала и Челси в полуфинале ЛЧ", — сказал Зинченко.

Напомним, в рамках полуфинала ЛЧ Манчестер Сити обыграл ПСЖ в рамках двухматчевого противостояния.

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