Стоунз: Противостоять сразу Мбаппе и Неймару — большой вызов для защитников

Центрбек Ман Сити высказался об ответной встрече с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Центральный защитник "горожан" Джон Стоунз поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Мы должны начать матч так, как заканчивали второй тай в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением".

"Неймар и Мбаппе? Всегда нелегко. Вне зависимости с кем мы играем. В больших матчах играть сразу против двух футболистов мирового класса — большой вызов для защитников. Но это прекрасная возможность проверить себя, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы нейтрализовать их. Мы отлично справились с этой задачей во втором тайме первого матча. Но нам придется сдерживать всю команду, а не только двух игроков".

"Мы должны хорошо сыграть в атаке, как и в любом другом матче, чтобы победить. Мы ни разу не подходили к игре с мыслями об удержании нужного счета. Подходить к игре с мыслями, что дело уже сделано, крайне непрофессионально. Мы должны быть собой, сыграть как подобает Ман Сити, как мы умеем. Болельщики знают, как мы играем. Мы должны сыграть именно так. Мы ждем этого и полностью сфокусированы на предстоящей игре".

Второй тайм в Париже придал нам уверенности. Проявлять характер и одерживать волевые победы крайне непросто. После победы мы ощутили гордость и удовлетворение от проделанной работы. Эти моменты могут придать нам уверенности в ответном матче", — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится во вторник, четвертого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.