Неймар — об ответной игре против Манчестер Сити: Если надо будет умирать на поле ради победы — будем умирать

Нападающий ПСЖ прокомментировал грядущий поединок Лиги чемпионов УЕФА.

За несколько дней до ответного поединка против английского Манчестер Сити в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, нападающий французского ПСЖ Неймар прокомментировал психологический настрой его команды на отыгрыш после домашней неудачной встречи (1:2).

"У нас впереди очень сложный матч против серьезного соперника, но мы все равно должны верить в собственный успех. Думаю, что аналогичным должен заниматься и каждый парижанин.

Я хочу стать лидером своей команды в этой войне и собираюсь сделать все возможное для того, чтобы наш камбэк таки состоялся успешно. Даже если для этого мне потребуется умереть на поле.

Мне нравится играть в том стиле, который вы видите в моем исполнении, больше владеть мячом и больше перемещаться по полю. Безусловно, соперников это очень сильно раздражает, поэтому им и приходится фолить против меня. Однако, я все равно не сбираюсь отказываться от своей манеры исполнения", — подытожил бразилец после победы его команды над Лансом во французской Лиге 1 (2:1).

Напомним, что матч Манчестер Сити — ПСЖ запланирован на вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по киевскому времени.