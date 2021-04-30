Канте — лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов

Вклад француза в относительно успешный для Челси поединок против Реала оказался наиболее значительным.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о том, УЕФА, по завершению первых поединков полуфинального раунда Лиги чемпионов, дал старт голосованию относительно определения лучшего игрока недели в данном турнире.

Как оказалось, параллельные подсчеты волеизъявления наших читателей совпали с мнением глобального футбольного сообщества, а лучшим футболистом в первых поединках был признан французский полузащитник лондонского Челси Нголо Канте, который активно помогал своей команде свести гостевой матч против мадридского Реала к ничьей (1:1).

На нашем сайте Канте удалось набрать 41% голосов.

На втором месте в гонке зрительских симпатий с показателем в 34,2% оказался полузащитник английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне, который при непосредственном участии украинца Александра Зинченко сумел оформить переломный забитый мяч в дуэли против французского ПСЖ (1:2).

Меньше всех голосов набрал нападающий "красно-синих" Анхель Ди Мария — 5,2%, из-за чего оказался опережен форвардом "сливочных" Каримом Бензема (19,6%).

Напомним, что мы также продолжаем проводить аналогичный опрос среди читателей по поводу определения лучшего игрока первых полуфиналов Лиги Европы.