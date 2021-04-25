Динамо Киев — шестой клуб, гарантировавший себе групповой этап Лиги чемпионов

Подопечные Мирчи Луческу стартуют с групповой стадии в следующем сезоне.

Киевское Динамо в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины разгромило Ингулец и гарантировало себе золотые медали.

Кроме того, подопечные Мирчи Луческу пробились в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Примечательно, что киевляне стали лишь шестой командой, которой это удалось. Ранее подобную цель выполнили Реал, Барселона, Атлетико, Манчестер Сити и Бавария.

Напомним, что в последний раз футболисты столичного клуба становились чемпионами страны в сезоне-2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров. Всего на счету "бело-синих" 16 чемпионских титулов, что является рекордом.