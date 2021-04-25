Почеттино — о повреждении Мбаппе: Надеемся, что к первой игре против Манчестер Сити он будет готов

Наставник ПСЖ прокомментировал травму ключевого футболиста атаки своей команды в игре против Метца.

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен проводил гостевой поединок против Метца, одержав дежурную победу со счетом 3:1, благодаря чему столичный коллектив сумел вновь подняться на вершину турнирной таблицы.

Однако, успех "красно-черных" обошелся им далеко не самой минимальной ценой. Французский нападающий Килиан Мбаппе был вынужден досрочно завершить игру за несколько минут до конца основного времени, получив повреждение в одном из столкновений с соперником.

После матча сообщалось, что футболист рискует пропустить первый поединок против Манчестер Сити, а своими мыслями по этому поводу поделился его наставник — Маурисио Почеттино.

"Нам остается только надеяться, что там нет ничего серьезного. Киллиан не выглядел взволнованным, когда уходил на замену, но мы все понимаем, что любой жесткий контакт может привести к серьезным последствиям. Спешить с выводами точно не стоит", — резюмировал аргентинский специалист.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Мбаппе уже есть 37 голов в 42-х матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Встреча парижан против Манчестер Сити состоится 28 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.