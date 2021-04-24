Тухель: Реал — главный клуб в Лиге чемпионов за последние десять лет

Немецкий специалист ожидает сложного матча против "сливочных".

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч против мадридского Реала в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"У нас выдался тяжелый матч против Вест Хэма, но на восстановление перед Реалом у нас лишь два дня. Надо работать очень осторожно, чтобы подойти к матчу без потерь.

Реал – главный клуб Лиги чемпионов за последние десять лет. Челси ожидает очень сложный и особенный матч.

Важно, что мы выйдем на игру с ощущением уверенности в себе, веры, что мы способны бороться на таком уровне", — цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что поединок Реал — Челси состоится во вторник, 27-го апреля в Мадриде. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.