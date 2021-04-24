Тухель: Реал — главный клуб в Лиге чемпионов за последние десять лет

24 апреля 2021

Томас Тухель, getty images

Немецкий специалист ожидает сложного матча против "сливочных".

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч против мадридского Реала в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"У нас выдался тяжелый матч против Вест Хэма, но на восстановление перед Реалом у нас лишь два дня. Надо работать очень осторожно, чтобы подойти к матчу без потерь.

Реал – главный клуб Лиги чемпионов за последние десять лет. Челси ожидает очень сложный и особенный матч.

Важно, что мы выйдем на игру с ощущением уверенности в себе, веры, что мы способны бороться на таком уровне", — цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что поединок Реал — Челси состоится во вторник, 27-го апреля в Мадриде. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

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