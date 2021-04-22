Де Брюйне избежал серьезной травмы и сможет сыграть с ПСЖ

22 апреля 2021

Кевин де Брюйне, getty images

Бельгиец, вероятно, поможет своему клубу в полуфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне избежал серьезной травмы после того, как был досрочно заменен в полуфинальном матче Кубка Англии с Челси.

"Травма не такая серьезная, как мы ожидали, и он чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как он будет работать на следующей тренировке. Думаю, он может быть готов к полуфиналу Лиги чемпионов", — заявил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

Бельгийский хавбек в текущем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах за Манчестер Сити, забив восемь голов и сделав 16 результативных передач.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити продлил контракт с Де Брюйне до 2025 года.

Источник: Eurosport

Команды
статьи по теме:
OkoloSport 22 апреля 2021 Балканы — Днепр Черкассы: видео онлайн-трансляция матча Второй лиги
Карим Бензема, Getty Images 22 апреля 2021 Бензема опередил Роналду по числу голевых передач в Ла Лиге
Виталий Вернидуб (слева), ФК Заря 22 апреля 2021 Вернидуб: Нет никакого желания обсуждать судейство
Хосеп Гвардиола, getty images 22 апреля 2021 Гвардиола: Это самый сложный сезон в нашей жизни, нам нужно закончить эту главу
thetimes.co.uk 22 апреля 2021 Группа фанатов Манчестер Юнайтед ворвалась на тренировочную базу клуба и добилась разговора с Солскьяером
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ (ПО ЦЕНТРУ), UA-FOOTBALL 22 апреля 2021 Монзуль будет арбитром ВАР на матче Динамо — Ингулец и другие назначения 23-го тура УПЛ
Серхио Рамос (по центру) и Лука Модрич (справа), Getty Images 22 апреля 2021 Перес — о продлении контрактов Рамоса и Модрича: По Серхио еще не пришли к соглашению, с Лукой давно договорились
Жан-Мишель Ола, Getty Images 22 апреля 2021 Президент Лиона — об Аньелли: У меня есть стойкое ощущение, что нас всех хотели обмануть
Кадис - Реал, Getty Images 22 апреля 2021 Реал прервал рекордную серию клуба без пенальти в матчах Ла Лиги
Криштиану Роналду, getty images 22 апреля 2021 Роналду прокомментировал победу над Пармой
Тарас Степаненко, ФК Шахтер 22 апреля 2021 Степаненко: Сезон неудовлетворительный, со следующего сезона нужно возвращать себе титул
Фил Фоден празднует забитый мяч в ворота Астон Виллы, Getty Images 22 апреля 2021 Фоден — первый игрок, который под руководством Гвардиолы совершил 50 результативных действий до 21 года
 
 Rambler's Top100