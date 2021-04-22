Де Брюйне избежал серьезной травмы и сможет сыграть с ПСЖ

Бельгиец, вероятно, поможет своему клубу в полуфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне избежал серьезной травмы после того, как был досрочно заменен в полуфинальном матче Кубка Англии с Челси.

"Травма не такая серьезная, как мы ожидали, и он чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как он будет работать на следующей тренировке. Думаю, он может быть готов к полуфиналу Лиги чемпионов", — заявил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

Бельгийский хавбек в текущем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах за Манчестер Сити, забив восемь голов и сделав 16 результативных передач.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити продлил контракт с Де Брюйне до 2025 года.