УЕФА дисквалифицировал Савича на четыре матча

Черногорский защитников "матрасников" получил серьезное наказание после игры с Челси.

Защитник мадридского Атлетико Стефан Савич получил прямую красную карточку в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (0:2), который прошел в марте.

В этом противостоянии 30-летний черногорский защитник "матрасников" ударил в грудь игрока "синих" Антонио Рюдигера, после чего в агрессивной манере высказал свое недовольство официальному лицу матча.

УЕФА принял решение дисквалифицировать Савича на четыре матча, а также оштрафовать футболиста на 24 тысячи евро.

Также УЕФА наказал Атлетико за поведение команды на сумму в размере 14 тысяч евро и за задержку начала матча из-за Диего Симеоне — 10 тысяч евро.

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