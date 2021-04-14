Дилейни: У Боруссии Дортмунд неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Хавбек Боруссии Д высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов дортмундская Боруссия встретится с Манчестер Сити. Полузащитник немецкого клуба Томас Дилейни поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы подходим к этому матчу с уверенностью в собственных силах. Считаем, что у нас есть неплохие шансы на выход в полуфинал. Последние результаты существенно подняли наш боевой дух. Очень важно продолжать в том же ключе", — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.