Аканжи: Сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов

Центрбек Боруссии Д высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов дортмундская Боруссия встретится с Манчестер Сити. Главный тренер немецкого клуба Мануэль Аканжи поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Участие в четвертьфинале Лиги чемпионов — это невероятный опыт. Но мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую стадию", — приводит слова Аканджи официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.