Алаба повторил рекорд Рибери по матчам за Баварию

Футболист вышел в старте на матч ЛЧ.

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария играет против ПСЖ.

Защитник немецкого клуба Давид Алаба вышел в стартовом составе на поединок. Эта игра стала для австрийца 425-й в составе мюнхенцев.

Таким образом он сравнялся по матчам с легендой клуба Франком Рибери, на счету которого аналогичное количество игр.

Отметим, что Алаба защищает цвета клуба с 2009 года. В текущем сезоне на его счету 26 игр, два гола и один голевой пас.

Напомним, что Алаба, с большой долей вероятности, покинет Баварию в летнее межсезонье. Главным фаворитом на футболиста называют мадридский Реал, который готов предложить австрийцу четырехлетний контракт.

Матч ПСЖ — Бавария начался 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.